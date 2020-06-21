للوقاية من "فيروس كورونا".. تعرف على طريقة تعقيم النظارات الشمسية والطبية

تعمل النظارة سواء الشمسية أو الطبية على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وذلك عن طريق منع الرذاذ المُحمل بالعدوى من الوصول إلى العين، وأيضًا لضمان الاستفادة من الدور الوقائي للنظارة يجب الحرص على تنظيفها وتعقيمها جيدًا قبل ارتدائها.





وسنستعرض لكم في السطور التالية، طريقة تعقيم وتنظيف النظارات الشمسية والطبية، وفقًا لموقع "All about vision" الصحي.





1- غسل اليدين

قبل تنظيف النظارة، يجب غسل اليدين بالماء الجاري والصابون، للتخلص من الجراثيم العالقة بهما، مع مراعاة تجفيفهما بمنشفة نظيفة أو باستخدام المناديل الورقية.





2- تنظيف النظارة بالماء

يجب وضع النظارة تحت صنبور الماء الجاري، للتخلص من الغبار والأتربة الموجودة على سطحها، مع مراعاة أن يكون الماء دافئًا وليس ساخنًا.





3- غسل النظارة بالصابون السائل

وضع قطرتين من الصابون السائل على النظارة وفركها باليد جيدًا، مع مراعاة عدم استخدام الكحول في عملية التنظيف، لاحتوائه على مواد كيميائية قد تتلف العدسات.





4- شطف النظارة

بعد غسل النظارة بالصابون السائل والتأكد من وصوله إلى جميع زواياها، يجب شطفها بالماء الجاري جيدًا، ويراعى غسل اليدين مرة أخرى لعدة ثواني.





5- تجفيف النظارة

يجب أن تكون قطعة القماش المستخدمة في تجفيف النظارة "ناعمة، جافة، نظيفة، لم سبق استخدامها في تجفيف الوجه أو الجسم من قبل".