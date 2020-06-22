أصدرت وزارة الصحة والسكان، توجيهات لمديري مديريات الشئون الصحية بكل محافظات الجمهورية لصرف أدوية العزل المنزلي لمرضى كوفيد 19، الذي سيكون عن طريق المراكز الطبية التي تتبع محل الإقامة والتي

يتولى الإشراف عليها قطاع الرعاية الأساسية بعد الكشف على المريض بالمستشفى.





ويقوم طبيب الاستقبال بالتوقيع على كارت العزل ويوجه المريض نحو أقرب مركز طبي تابع لمحل الإقامة ومتابعته من خلال فرق الترصد الوبائي، ووفقًا لقرار وزارة الصحة والسكان سيتم التوقف عن صرف المستشفيات للعزل المنزلي والإقتصار بالصرف على المرضى المحجوزين بالمستشفى.





وترصد بوابة " الفجر " خريطة الأماكن المخصصة لصرف أدوية العزل المنزلي لمرضى كورونا، فيما يلي:





- بيان بالمراكز لصرف الأدوية لحالات كورونا العزل المنزلي:

نشرت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة " الإدارة العامة الأساسية " بيانًا بالمراكز لصرف الأدوية لحالات كورونا العزل المنزلي وجاءت كالتالي:

1- في المنطقة الطبية ب "بدر" سيكون مركز "طبي الحي الثالث" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





2- وفي المنطقة الطبية ب " الشروق " سيكون مركز " طبي 63 م " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





3- وفي المنطقة الطبية ب" القاهرة الجديدة " سيكون مركز " طبي الرابع " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





4- وفي المنطقة الطبية ب " السلام أول" سيكون مركز " طبي الدلتا " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





5- وفي المنطقة الطبية ب" المرج" سيكون مركز " طبي الأندلس " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





6- وفي المنطقة الطبية ب" عين شمس" سيكون مركز " طبي الزهراء " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





7- وفي المنطقة الطبية ب " المطرية " سيكون مركز " طبي المطرية " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





8- وفي المنطقة الطبية ب " الزيتون " سيكون مركز " طبي سراي القبة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





9- وفي المنطقة الطبية ب " النزهة " سيكون مركز " طبي المحكمة" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





10- وفي المنطقة الطبية ب"مصر الجديدة " ستكون " عيادة ألماظة " هي الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





11- وفي المنطقة الطبية ب" نصر غرب " سيكون "مركز طبي الحي السادس " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





12- وفي المنطقة الطبية ب " نصر شرق " سيكون " مركز طبي الحي السابع " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





13- وفي المنطقة الطبية ب " منشاة ناصر " سيكون " مركز طبي صحة الأسرة بالدويقة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





14- وفي المنطقة الطبية ب" وسط" سيكون " مركز طبي الدراسة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





15- وفي المنطقة الطبية ب " الوايلي " ستكون " رعاية العباسية " هي الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





16- وفي المنطقة الطبية ب" باب الشعرية " سيكون "مركز طبي باب الشعرية " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





17- وفي المنطقة الطبية ب" السيدة زينب " سيكون " م. رعاية طفل مصر القديمة " هو الجهة المنوط لصرف دواء العزل المنزلي.





18- وفي المنطقة الطبية ب" المقطم " سيكون مركز طبي الاسمرات "1" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





19- وفي المنطقة الطبية ب " بولاق " سيكون " مركز طبي الحضري " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





20- وفي المنطقة الطبية ب " روض الفرج " سيكون " مركز طبي الحضري " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





21- وفي المنطقة الطبية ب " شبرا" سيكون " مركز رعاية الترعة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





22- وفي المنطقة الطبية ب" الزاوية " سيكون " مركز طبي الرعاية القديمة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





23- وفي المنطقة الطبية ب" الساحل " سيكون "مركز طبي المقسى " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





24- وفي المنطقة الطبية ب" الشرابية " سيكون " مركز طبي مهمشة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





25- وفي المنطقة الطبية ب " مصر القديمة " سيكون " مركز طبي أبو السعود " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





26- وفي المنطقة الطبية ب "دار السلام " سيكون " مركز طبي دار السلام " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





27- وفي المنطقة الطبية ب " البساتين " سيكون " مركز طبي صق قريش" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





28- وفي المنطقة الطبية ب " مايو " سيكون " مركز طبي مجاورة 5" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





29- وفي المنطقة الطبية ب "حلوان" سيكون " مركز رعاية حلوان أول " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





30- وفي المنطقة الطبية ب" المعصرة " سيكون " مركز طبي حدائق حلوان" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





31- وفي المنطقة الطبية ب " السلام ثاني " سيكون "مركز طبي المحروسة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





32- وفي المنطقة الطبية ب" عابدين" سيكون مركز " طبي عابدين " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





33- وفي المنطقة الطبية ب " الموسكي " ستكون " رعاية طفل الموسكي " هي الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





34- وفي المنطقة الطبية ب "الأزبكية" سيكون " مركز طبي الفجالة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





35- وفي المنطقة الطبية ب " الخليفة " سيكون " التونسي الحضري " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





36- وفي المنطقة الطبية ب" المعادي " سيكون " مركز طبي الخبيري" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





37- وفي المنطقة الطبية ب "طرة" سيكون " مركز طبي طرة" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





38- وفي المنطقة الطبية ب" التبين" سيكون " مركز طبي المرازيق " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





39- وفي المنطقة الطبية ب "الحدائق" سيكون " مركز طبي حدائق القبة " هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.





40- وفي المنطقة الطبية ب" الأميرية" سيكون " مركز طبي الزيتون الجديد" هو الجهة المنوطة لصرف دواء العزل المنزلي.



