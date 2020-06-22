مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستهدف الأهلي التعاقد مع أسامة جلال نجم نادي دفاع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف القادم.





وتواصل أحد مسئولي القلعة الحمراء مع أسامة جلال خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام للفريق.





وينتظر أسامة جلال حاليا وصول عرض رسمي من المارد الأحمر لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن رفض اللاعب العديد من العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.





وسيبدأ النادي الأهلي في التفاوض مع نادي إنبي خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مطالب النادي للتخلي عن أسامة جلال.



