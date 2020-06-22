مدافع المنتخب يوافق على الانضمام للأهلي
الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:00 ص
حسام مجدي
يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويستهدف الأهلي التعاقد مع أسامة جلال نجم نادي دفاع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف القادم.
وتواصل أحد مسئولي القلعة الحمراء مع أسامة جلال خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الصيف وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام للفريق.
وينتظر أسامة جلال حاليا وصول عرض رسمي من المارد الأحمر لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن رفض اللاعب العديد من العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.
وسيبدأ النادي الأهلي في التفاوض مع نادي إنبي خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مطالب النادي للتخلي عن أسامة جلال.
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