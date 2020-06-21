أمينة خليل: الجانب الإنساني في شخصية "عاليا" السبب الرئيسي لمشاركتي في "لية لأ"

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عبرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل "ليه لأ" الذى يعرض حاليا على شاهد نت، مشيدة بسيناريو المسلسل من ناحية الشخصيات وتماسك الأحداث.



وكشفت أمينة خليل، في تصريح صحفي، سبب مشاركتها في مسلسل "لية لأ"، حيث قالت"الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها بالمسلسل كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها"



وأشارت إلى أنها تسعى دائما إلى تقديم أعمال تزيد من موهبتها وتتلاءم مع ملامحها لتكون قدرتها التمثيلية طاغية، مضيفة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة.



كما أوضحت أمينة خليل إلى أن أنها بذلت مجهودا كبير لكي ينال دورها إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية حتى الآن والجمهور يتفاعل ويتعايش مع الأحداث.





مسلسل "لية لأ":





تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار وصراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎



يشارك فى بطولة المسلسل هالة صدقي، وشرين رضا، وهانى عادل، وعمر السعيد، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.