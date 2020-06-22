الجمهور يشيد بأغنية "جيل بطل" لأحمد جمال





طرح المطرب أحمد جمال، أغنية جديدة له بعنوان "جيل بطل" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.أغنية "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.وتداول جمهور أحمد جمال، مقاطع الفيديو كليب عبر تويتر، ودشنوا هشتاج "أحمد جمال جيل بطل".فكتبت معجبة :"‎ما شاء الله بجد كليب جميل أوى أوى والاغنية أجمل بجد والكليب لايق على الأغنية.. وانا من ساعة ماسمعتها أول مرة وأنا عمالة أسمعها كل شوية ومبروك على الأغنية الجديدة دي".وقالت أخرى: "‏أبو قلب طيب...كل أغنيه أحلى من اللي قبلها كده.. كلمات و عزف العود واحساسك خطفو قلبي.. حقيقي فخورة ان أنا واحده من فانزك والله وفخوره بيك وبنجاحك جدا وانت تستاهل كل خير.. ألف مبروك مقدما ع نجاح الغنوه يا جيمي".وعلقت ثالثة: "‏‎ايه الجمال والمرح دا حسيت اني مبسوطة جدا وأنا بسمعها نغمتها حلوه لحنها هادي وحماسي ف نفس الوقت وكلامها طبعا رائع ...شابوه أستاذ جمال".وقال المطرب أحمد جمال، فى تصريحات صحفية مؤخرًا أنه سعيد جدا بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام والذى شاهد خلال آخر ١٠ سنوات من حياته الكثير من المشكلات.وأضاف أنه يتمنى تقديم أغنية بشكل مناسب، وبصورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.