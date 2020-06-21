رواد السوشيال لـ شيرين غالب: "الإخوان في أول مطب هاتبيعك ومش وقت شو إعلامي"

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا على الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، لضلوعها بتنفيذ أجندة تهدف إلى تفاقم أزمة كورونا وإجهاض جهود الدولة لإنقاذ حياة المواطنين من الكارثة العالمية القاتلة.

وقال عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، ما الذي دفع شيرين غالب لتنفيذ مخططات الإخوان الرامية لتحريض الأطباء على ترك العمل بالمستشفيات الحكومية والعمل بالمستشفيات الخاصة..سؤال حائر في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء من خلال شيرين غالب.

وتابع الرواد: "يا دكتورة راجعي نفسك.. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها.. وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك ومش هايفضلك غير الحسرة".

واستطرد رواد السوشيال ميديا: "شيرين غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان"،  مضيفين: "يا دكتورة مش وقت شو إعلامي بتاع انتخابان لسه بدري عليها.. إنتي كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي هي نغمة الكلام بتاعتك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعت الإخوان وقطر وتركيا".
واختتم رواد السوشيال ميديا كلامهم: "هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل انتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن؟؟".

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة العرض الصيني لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ يوم

أول تعليق من يورجن كلوب على تعادل ليفربول ضد إيفرتون

منذ ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

10:29 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!