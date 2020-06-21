تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد





اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع المقاولون.





وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع المقاولون العرب على ضم طاهر محمد لمدة ٥ مواسم قادمة مقابل ١٨ مليون جنية بالإضافة إلى لاعبين من الأحمر على سبيل الإعارة.





ويتبقى حاليا توصل الناديين إلي اتفاق نهائي في الفترة المقبلة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.



