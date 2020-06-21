تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد

تفاصيل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد
الأحد 21/يونيو/2020 - 11:31 م
حسام مجدي
اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من إعلان التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع المقاولون.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع المقاولون العرب على ضم طاهر محمد لمدة ٥ مواسم قادمة مقابل ١٨ مليون جنية بالإضافة إلى لاعبين من الأحمر على سبيل الإعارة.
ويتبقى حاليا توصل الناديين إلي اتفاق نهائي في الفترة المقبلة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.
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