"شديد الخطورة" لـ أحمد العوضي وريم مصطفى على "WATCH iT" في هذا التوقيت

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلنت منصة "WATCH iT"، عن عرض مسلسل "شديد الخطورة"، 1 يوليو المقبل، كأول عمل من إنتاجات المنصة الأصلية عبر WِATCH iT ORIGINAL.

 

المسلسل يدور في دراما التشويق والحركة في سلسلة حلقات من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

 

تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

 

الجدير بالذكر أن المنصة، كانت قد قدمت في رمضان 2020، 13 مسلسلًا وبرنامج مقالب، للمشاهدين، تضمنوا عددًا من الأعمال الحصرية لها فقط، لتشجيع المشاهدين على البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، والأفلام الوثائقية عبر المنصة.

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