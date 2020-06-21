هذه رسالة منى زكي لوالداها وللإمبراطور أحمد زكي

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احتفلت النجمة مني زكي، باليوم العالمى للأب، من خلال نشرها صورة عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي، والتي جسدت خلاله دور ابنته، وعلقة على الصورة قائلة، "كل سنة وانت طيب يا بابا، دايما في بالى، أتمنى أن تكون مستمتعا بالجنة" .



كما نشرت صورة لوالدها الحقيقي وعلقت على الصورة قائلة، "وحشتنى يا بابا اكتر من أي كلام بس انا متأكدة أنك مبسوط".



وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، وتدور أحداثه حول الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.



يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.