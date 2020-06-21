وزير التعليم: "طلاب الثانوية خدوا بعض بالأحضان والبوس"

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:51 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة شهد بعض السلبيات واتخذت الوزارة تجاهها قرارات حاسمة وحازمة حتى لا تتكرر، مشيرًا إلى أن بعض السلبيات غير المقبول هى استهانة الطلاب بجائحة كورونا، وتابع:" بعضهم بيأخدوا بعض بالحضن والبوس كما لو كان مفيش كورونا".

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن مثل هذه السلبيات تتطلب توعية أوليا الأمور لابنائهم، بخطورة عدم وجود تباعد اجتماعى أو عدم اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية.

وفى سياق متصل ناشد "شوقى"، جميع الطلاب بأنه أى طالب خالط مصاب بفيروس كورونا، أو كان مريضًا لا يأتى إلى الامتحانات، حتى لا يؤذى غيره وعليه أخطارنا وسوف نقدم له اللازم، مشددًا أنه لن يتم معاقبة الطالب الذى لم يأتى الامتحان، وتابع:" وأنا بقوله مش هتتجازا".

وعن شائعة تسريب الامتحانات، قال وزير التربية والتعليم،:"الامتحانات بتحركها جهات سيادية مش الوزارة ولم يحدث أى تسريب"

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا. 

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. 

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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