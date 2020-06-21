الولايات المتحدة تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر

أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، مساء الأحد، تسجيل 32,411 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي المصابين إلى 2,248,029 إصابة حتي الآن.

وأوضحت المراكز الأميركية أن عدد الوفيات وصلت اليوم إلى 560 شخصًا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 119،615 حالة،

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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