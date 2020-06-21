أحمد موسى لأولياء الأمور: "سيبوا أولادكم يروحوا الامتحانات وحدهم عشان مصلحتهم"

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكدس أولياء الأمور أمام المدارس في أول أيام امتحانات الثانوية العامة سيتسبب في زيادة إصابات كورونا.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن "التكدس حدث خارج الفصول، اسألني المنظر ده هيوصلنا لكام إصابة، معظم مدارس مصر كده".

ووجه رسالة إلى الأهالي قائلا: "عاملين زحمة ليه، رايحين ليه، أنتم محتاجين توعية، هذا المشهد لا يطمئن على الإطلاق»، مردفا هناك مدارس طبقت إجراءات التعقيم والتطهير لكن هناك مدارس أخرى حدث ولا حرج".

وتساءل: "هل ستذهب مع ابنك إلى الجامعة، ارحموا أبناءكم وارحموا البلد، بفكركم إصابات كورونا ستزداد خلال أسبوعين بسبب تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية اليوم".

وأكد موسى أن وزارة الداخلية ستواجه تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالقانون، مشيرا إلى أن الأمن فض اليوم تجمعات أمام بعض المدارس.

وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.
    

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.

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