التنمية المحلية: عزبة "أبو قرن" ستكون ضمن مشروع تطوير العشوائيات نهاية العام الجاري



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



في استجابة للشكوى التي عرضها برنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، حول تراكم القمامة بعزبة "أبو قرن، بالفسطاط، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم اتخاذ قرار بمنع دخول سيارات القمامة بمنطقة عزبة "أبو قرن" بالفسطاط".وقال متحدث التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، قال متحدث التنمية المحلية، إن عزبة "أبو قرن" ستكون ضمن مشروع تطوير مناطق العشوائيات بنهاية العام الجاري.وفيما يتعلق باللجان المشكلة لفحص تراخيص البناء، قال إنه فيما يتعلق بالقاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، فإن شركات التطوير العقارى وشركات الأعمال العام والحكومية لا ينطبق عليها القرار، وكذلك كل المشروعات سواء الخاصة الكبيرة أو المخططة والمنظمة، مضيفًا:" جميعها مستمرة في عملها بجانب المشروعات القومية السياحية والصناعية ".