رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسين خيري وشيرين غالب ويوجهون رسائل شديدة اللهجة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هجومًا حادًا ووجهوا رسالة غاضبة إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة.

وتساءل رواد السوشيال: لماذا تحرضان الأطباء على ترك العمل بالمستشفيات الحكومية، والذهاب للمستشفيات الخاصة؟ هل لأن الأخيرة تفتح أبوابها لكما؟ ولماذا تحرضان الطبيبات السيدات على الغياب عن العمل؟

وقال رواد السوشيال، إن نقيبة أطباء القاهرة تتواصل مع الوكالات المناوئة، للتشكيك في قدرات الدولة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح أن حسين خيري، وشيرين غالب يطالبان بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، لصالح بعض الأقارب والمحبين.

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