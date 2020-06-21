دكتورة مريم ميلاد تكتب: ماذا لو.. "فواضوك "يغرقوك.. يعطشوك ولا يقطعوك"

مين دة اللى يقطعنا

ونبى يا "دكتورة" احنا مش ناقصين

معلش .."انا نويت اكمل عليك"

استحمل "قسوة صراحتى"

"(مواجهة الحقيقية مها كانت قاسية هى اقصر واسرع الطرق للعلاج)"

اية "الحقيقي التى يجب مواجهتها،،

"ماذا لو...

كان رد "مجلس الامن" بنتيجة غير ما نتظرة "مصر"

ماذا لو ...

تم ملىء "السد" بالفعل او البدء

أمامك ٣ اختيارات

(العطش & الغرق &....!!!؟؟)





اوع تكون عايش على "أمل"

انة بة "عيوب فنية وهينهار"

كدة تبقا مش فاهم "ضرر الانهيار"

كثرت المقالات والحوارات عن هذا "السد" وحتى لانكررالكلام

فقد حان وقت الحل ..،،،

لن اقول جملة يكررها البعض اثق فى ...ولا تستهين ب .....

لا. لست متملقة ولا هذا وقت الاغانى والشعارات ونحن فى أزمة شديدة

طيب

هل "إثيوبيا" بكل هذة القوة

لاء طبعا

علينا بقراءة التاريخ حتى ندرك

من المستفيد الأكبر من هذاالعمل..!!؟؟؟؟

من هو" المدير الفنى والقائد بل العدو الخفى "وراء كل هذا ...؟!؟

حذر فذر ..،،؟!

إدخلى ف الموضوع يا دكتورة

ما تستعجلش...،

((فى حياتنا نقابل اشخاص يتوهمون ان كل ما لك هو حق لهم بل يقنعون أنفسهم بذلك. حتى يصدقون أنفسهم. لمجرد انك اكرمتهم او أعطيتهم عمل بأسلوب غير مباشر فى وقت احتياجهم))

ماذا لو ..

قام بينكم خلاف و تباعد كلامنكما فى اتجاة

سنجد مع مرور الوقت هذا "المريض النفسي" بل "العدو الخفى"

متربص لك

ولكن "(خطط انتقامة طويلة المدى"

هذا ما يحدث لنا الان

القائد ليست امريكا خالص





مين اللى قال ان امريكا هى القائد الأعلى للعالم

سيادتك اللى فهمت وأقنعت نفسك بكدة

استنادا لما يبث إليك من اخبار وتصريحات واعلام

ف "علم الادارة"

المدير الناجح

هو اكثر شخص لايحب الظهور

هو اكثر شخص عندما تسال عنة

يقولك هو فين دة مش موجود ومختفى

هو الذى لا يظهر لة دور او عمل او تصريحات

بل ،،،

هو اكثر "شخص محرك للجميع"

فى إظهار ما يريد إظهارة عند اللزوم

هكذا

تكون"( إسرائيل)"





"دكتورة" خيالك راح لبعيد.

دة موضوع "دول حوض النيل"

و"دول اخرى" ضخت "استثمارات بالملايين"

لا لا. بتقولى اية !!؟؟؟





"اقراء اللى جاى دة براحة وبدون مقاطعة"

"(إسرائيل)" لم تنسى خروجها من "شرم" قرة عينها

"إسرائيل" لم تنسي ما فعلة "الرئيس السادات" عندما طلبت "حصة من مياة النيل" كىً تكون. "دولة مصب" "(وتتحكم فى حصتنا)"





السادات "(جمع مصاريف الصرف الصحى والزراعى للبحيرة المنزلة وخلطها بمياة التيل لتصب فى بحيرة السلام)قلهم اتفضلوا)"

رفضت إسرائيل





"إسرائيل" لم تنسى نصر ٧٣ هو بالنسبالهم هزيمة كبرى انهيارخط بارليف العظيم

ليبرمان فكر ف الانتقام وفشل

اذا النية مبيتة

"إسرائيل"هتظهر عند اللزوم للتفاوض

او ممكن تصدر احد "معاونية المارونيت"

تتفاوض بدل "العطش الغرق" لا طبعا

تتفاوض بدل هذا وتلك

ادينى حتة من ارضك !!!!

لالالالا بس بتقولى اية انهى ارض ومين هيوافق

قلت ما تقطعش

فكر. بفكرهم مش بفكر المصرى الحنين. ولا الدبلوماسي





"((رئيس المجلس السيادى و رئيس الوزراء حمدون تم لقائهم مع "نيتانياهو"

هل تم الاتفاق ان ما يحدث هو كرت لضغط على "مصر" ومقابل هذا تم رفع "السودان" من قوائم الدول الراعية للإرهاب))"

لماذا لا تقلق "السودان من الغرق". وليس العطش مثلنا

"العطش" هنا اعنى بة فى كل مجالات الحياة وليس "شرب المياة"

"الحل" ،،،

تم طرحة من متخصصين

تامين السد العالى

فتح قناة من نهر الكنغو

تجميع مياة من جنوب السودان

موسم المطر قادم

تحلية مياة البحار

ماذا لو اصرت" إسرئيل" على أخذ "(قطعة من الارض)"؟؟!!

ماذا انت بفاعل يا صاحب القرار ؟؟

هل تخاطب "الشعب"

وتقول ماحنا عندنا أراضى كتير دة عشان ما تموتوش من العطش او الغرق. ولا هتترك الرهان او "الاختيار" للشعب. وهو الخاسر دائما.

كل "الدول" تنظر إليك الان. ماذا انت بفاعل. "صعوبة القرار "

تتحسن فى "اختيار معاونيك" من "أهل الخبرة" وليس "أهل الثقة"

"(السد ما هو الا "كارت سياسي" للضغط على مصر )"

كل شبر من ارضنا غالي اوووى

"مصر" تكتب التاريخ ....

"(فلتعيش "مصر حرة مستقلة)"