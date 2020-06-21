أنشيلوتي عن مباراة إيفرتون ضد ليفربول:"كنا الأقرب للفوز"

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون أن فريقه كان الأفضل والأقرب بمباراة اليوم أمام ليفربول والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

 

وقال المدرب الإيطالي عقب المباراة:"لقد كنا قريبين حقًا من الفوز كانت مباراة صعبة للغاية، لقد قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا، كنا مُركزين حقًا، في نهاية المباراة كانت لدينا بعض الفرص المحققة للتسجيل وكنا نحتاج إلى القليل من الحظ لكن لعب فريق ليفربول أيضًا مباراة جيدة".

 

وأضاف مدرب إيفرتون:"كان التعادل عادلاً في النهاية يبن الفريقين، الآن يجب أن نركز على الأداء، والأداء كان جيدًا أيضا لذا بإمكاننا أن نشعر بالرضا بهذه النقطة".

 

يذكر أن نادي إيفرتون قد حقق تعادل سلبيا أمام نظيره نادي ليفربول في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

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