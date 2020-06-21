أول تعليق من يورجن كلوب على تعادل ليفربول ضد إيفرتون





علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول علي تعادل فريقه السلبي اليوم أمام إيفرتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال كلوب عقب المباراة:"‏كلما ألعب هنا في الجوديسون بارك تكون المباريات متشابهة وبنفس السيناريو والنتيجة ‏لم نفعل اي شيء على هذا الملعب منذ هدف ماني المتأخر قبل سنوات في موسم 2017 ‏كِلا الفريقين يتفهّمان فكرة الديربي لكن هنا كان لدينا مساحة كبيرة للتحسن وتقديم اداءاً افضل".

وأضاف المدرب الألماني:"‏ما اردت رؤيته هو مزيد من الرتم، سيطرنا على الكرة لكن لم نخلق الفرص وكان علينا ان نفعل ماهو أفضل، الآن سنذهب للفندق، ناكل الطعام الصحي ويتعالج بعض اللاعبين ثم نعود يوم الغد في ميلوود للإستعداد لمباراة كريستال بالاس المقبلة".

وعلق مدرب ليفربول عن الإصابات التي حدثت أثناء المباراة وقال:"‏ميلنر لاعب محنك ويعرف إن كانت اصابته قوية ام لا، امل انها ليست كذلك، انها اصابة بإصبع قدمه الاكبر أما ‏يقول تبديلة تاكومي مينامينو بين الشوطين تم التخطيط لها لتحقيق أقصى استفادة من قاعدة الخمس تبديلات الجديدة ليست للاصابة ولا علاقة بهذا بأداء مينامينو. لقد كانت فقط فكرتي أن نقوم بتجربة ذلك".