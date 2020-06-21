أول تعليق من يورجن كلوب على تعادل ليفربول ضد إيفرتون

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول علي تعادل فريقه السلبي اليوم أمام إيفرتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

وقال كلوب عقب المباراة:"‏كلما ألعب هنا في الجوديسون بارك تكون المباريات متشابهة وبنفس السيناريو والنتيجة ‏لم نفعل اي شيء على هذا الملعب منذ هدف ماني المتأخر قبل سنوات في موسم 2017 ‏كِلا الفريقين يتفهّمان فكرة الديربي لكن هنا كان لدينا مساحة كبيرة للتحسن وتقديم اداءاً افضل".

 

وأضاف المدرب الألماني:"‏ما اردت رؤيته هو مزيد من الرتم، سيطرنا على الكرة لكن لم نخلق الفرص وكان علينا ان نفعل ماهو أفضل، الآن سنذهب للفندق، ناكل الطعام الصحي ويتعالج بعض اللاعبين ثم نعود يوم الغد في ميلوود للإستعداد لمباراة كريستال بالاس المقبلة".

 

وعلق مدرب ليفربول عن الإصابات التي حدثت أثناء المباراة وقال:"‏ميلنر لاعب محنك ويعرف إن كانت اصابته قوية ام لا، امل انها ليست كذلك، انها اصابة بإصبع قدمه الاكبر أما ‏يقول تبديلة تاكومي مينامينو بين الشوطين تم التخطيط لها لتحقيق أقصى استفادة من قاعدة الخمس تبديلات الجديدة ليست للاصابة ولا علاقة بهذا بأداء مينامينو. لقد كانت فقط فكرتي أن نقوم بتجربة ذلك".

أخبار تهمك

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ يوم

أول تعليق من يورجن كلوب على تعادل ليفربول ضد إيفرتون

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

فصل 4 طلاب بكفرالشيخ لاعتدائهم على المراقبين وتكسير المقاعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 9 ساعات

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة العرض الصيني لضم نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:25 م

عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

عاجل| الصحة: تسجيل 1475 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

09:21 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

06:20 م

مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

10:29 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!