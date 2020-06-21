البرلمان الليبي: دور مصر كان صادقًا منذ البداية.. ومواقفها واضحة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:04 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن رسائل اللواء المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، خلال المؤتمر الأخير الذي عقده منذ قليل، كانت واضحة للغاية، حيث أكد المؤتمر نقاط هامة خاصة إشارته إلى أهمية سيدي براني، بالإضافة للتأكيد على أهمية العمق الاستراتيجي لمصر وليبيا وأن أمنهما القومي واحد ومشترك ويحمل ذات الهدف.

وأشار "صافي"، خلال تصريحاته للإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن مصر كانت الداعم الرئيس لكل المؤتمرات التي تخص الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن كلمة مجلس النواب التي ألقاها المستشار عقيلة صالح جائت عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمة ومؤكده خاصة، أن مصر مواقفها واضحة منذ بداية الأزمة الليبية، وهي دفع العمل السياسي، وتحقيق التوافق الليبي والليبي ودورها كان صادقًا.

وأضاف أن هناك طرفًا يرفض كل هذه الخطوات وهو طرف محرض على القتال، وعمل على تهريب الاسلحة لداخل التراب الليبي وجلب المرتزقة لتحقيق أهداف إستعمارية مقارنة بمصر التي سعت لتحقيق السلم والتوافق منذ بداية الازمة وأصبحنا الان نعيش تبجح تركي على عينك ياتاجر في غرب البلاد بكل صلف بالاضافة إلى الوجود الرسمي للضباط الاتراك على الاراضي الليبية فضلًا عن المرتزقة الذين تجاوزا 9 الالاف في الاراضي الليبية.

وأكد أن كلمة المستشار عقيلة صالح اليوم ليست الدعوة الأولي للتدخل المصري المباشر فقد سبقها كلمة شهيرة ألقاها عقيلة صالح تحت قبة البرلمان المصري قال فيها نصًا " قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل لفرض الأمن في ليبيا"، معلقًا: "الرئيس السيسي بالأمس جائت تلبية لهذه الدعوة المتكررة من البرلمان الليبي لان الامر اصبح يهدد أمن ليبيا ومصر وكشف ان دعوة صالح اليوم لتدخل مصر هي ترجمة لرغبة البرلمان الليبي بما يمهد لدعوة رسمية".
وناشد الجامعة العربية الذي ستعقد إجتماعا غدًا بمشاركة وزراء الخارجية العرب، أن يصدروا بيانهم المؤيد لخطوات الرئيس السيسي عبر إدارة حاسمة من أمين عام الجامعة العربية لان الامر بات واضحًا حتى وإن رفضت بعض الدول مثل قطر وغيرها هذعه الخطوات.

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