خاص.. ابن شقيق العندليب يكشف أسرار عن حياة عبد الحليم حافظ

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:19 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي استطاع أن يتربع على عرش قلوب الجماهير.

وتواصل "الفجر الفني" مع الأستاذ محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لنعرف من هو العندليب عن قرب.

وقال محمد شبانة، في تصريح لـ"الفجر الفني": "أغنية "ماشي الطريق" تمثل عبد الحليم حافظ، من بداية طريقه إلأى وفاته".

وتابع: " لقد كان يعيش لغيره، عن ذلك هناك حكاية حدثت لي وأنا كبير عندما كنت بإحدى المستشفيات، وقابلت امرأة هناك أخبرتنى إنها دخلت بيت حليم وهي صغيرة، مع أمها الممرضة، حيث تعرض حليم لنزيف، وعندما أخذ الحقنة وأصبح بخير، قال لأمي افتحي الدولاب، والعلبة التى بداخله لتجد سلسلة ذهب أهداها لها".

وأضاف: "كان يعطف على الأيتام ومنهم من أصبحوا مهندسون، ودكاترة ومشاهير الأن قالوا لي بأن العندليب كان يرسل لنا أموال".

وعن رد عبد الحليم حافظ،بعد ما كتب عنه بأنه يتمارض كان يقول: "ربنا يكفيهم شر المرض" هذا كان رده.

أما عن نصيحة حليم له قال: "كان يكتب لي على صور بأن تجتهد في دراستك، والخلق أهم شيء، وحب الآخرين".

وأشار أن الجماهير تختم للعندليب القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، ويقومون بعمل عمرة له.

وعن اليوم الآخير في حياة العندليب الأسمر يقول محمد شبانة: "دخل غرفة العمليات وكانت من عادته وضع المصحف أسفل رأسه، وكان معه الدكتور ويليام روجرز وهذه المرة وقع المصحف من أسفل رأسه وأخذه الدكتور ويليام ووضعه فى جيبه وتمت العملية وخرج بعدها حليم، ومرت ساعة بعد العملية ليدخل الجميع بعد قرع جرس الغرفة ليجدوا حليم فى بركة من الدماء".

وتابع: "بعد وفاة العندليب زارنا الدكتور ويليام، ومعه المصحف الخاص ب"حليم" وقال لنا: "عرفته شهور، وأحببته كثيرًا".

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