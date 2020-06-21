محمد جمعة عن خالد النبوي: صديق أعتز جدا بصداقته

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:58 م
محمد جمعة وخالد النبوي
محمد جمعة وخالد النبوي
ولاء عبد الناصر



يحرص الفنان محمد جمعة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر محمد جمعة صورة له مع الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً"فنان عظيم وصديق أعتز جدا بصداقته".


يذكر أن محمد جمعة شارك بمسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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