مصرع طفل خلال حملات الإزالة في الحوامدية

لفظ طفل عمره خمس سنوات أنفاسه الآخيرة داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته، إثر سقوط حجر بناء على رأسه، أثناء تنفيذ إزالة برج مخالف بجوار بنك اسكندرية، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.





كان سقط حجر بناء على رأس طفل أثناء تنفيذ إزالات عقار سكني مخالف بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية من الاهالى بسقوط حجر بناء على طفل أثناء تنفيذ إزالة برج مخالف بنطاق القسم.





تحريات النقيب فاروق عبد القادر توصلت إلى أن الطفل نجل خفير يعمل بفيلا كائنة في الجهة المقابلة للعقار الذي تم إزالته، وأثناء تنفيذ الإزالة كان يقف الطفل أمام الفيلا، مما أسفر عن إصابته التي جري نقله إلى مستشفي القصر العيني على إثرها، ولفظ أنفاسه الآخيرة داخلها متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





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"وقعت في بير السلم وهي بتجيب هدومها علشان تروح الإمتحان".. هكذا أسدل الستار الأسود علي أحد المنازل بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، حيث إستيقظت طالبة بالمرحلة الثانوية صباح اليوم الأحد لأداء إمتحان اللغة العربية، مع إنطلاق ماراثون الثانوية العامة.





صعدت الطالبة صاحبة الـ17 عاما إلى الطابق الثاني لإحضار ملابسها.. "المنشورة على حبل الغسيل"، لترتديها وتتوجه لأداء امتحانها، وأثناء تواجد أسرتها بالطابق الأول سمعوا صوت إرتطام بـ"بير السلم"، وبالتوجه إلى مصدر الصوت عثر على جثة الفتاة ملقاه على الأرض وغارقة في دمائها.





"ترابزين السور قصير".. حسبما أفاد أهلية الطالبة المتوفاة بأنها إختل توازنها وسقطط بسبب قصر السور، ونتج عن ذلك مصرعها متأثرة بإصابتها.





ولقيت طالبة بالمرحلة الثانوية مصرعها اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزلها بشارع الكيماويات، بنطاق القسم.





وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.





وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طالبة بالصف الثالث الثانوي، عمرها 17 سنة، من الطابق الثاني، مما أسفر عن مصرعها في الحال.





تحريات المقدم إكرامي البطران بينت عدم وجود شبهة جنائية في وفاتها، وأن الطالبة إختل توازنها، حال وقوفها في الطابق الثاني مما أسفر عن سقوطها، ومفارتها الحياة في الحال.. "وقعت في بير السلم".



