كلاكيت رابع مرة.. الأهلي يجدد شكواه لمجلس النواب ضد رئيس الزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:55 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي نبوي

قام النادي الأهلي بتجديد شكواه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسؤاله للمرة الرابعة: لماذا الإصرار غير المفهوم على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي يحتمي بها حتى لا يمثل أمام جهات التحقيق، وتتم محاسبته بالقانون عن تجاوزاته واتهاماته الباطلة وأكاذيبه بحق النادي الأهلي ومسئوليه، فضلًا عن أسلوب السب والشتم والخوض في الأعراض الذي ينتهجه على شاشة قناة ناديه دون حسيب أو رقيب.


حملت شكوى النادي في طياتها إلى رئيس مجلس النواب الكثير، خاصة أنها تأتي لنفس الأسباب، ومتزامنة مع مئات البلاغات التي تم تقديمها ضد رئيس الزمالك من الذين يتجاوز في حقهم بصفة يومية، وتذهب بلاغاتهم أدراج الرياح، بسبب الحصانة البرلمانية التي حطمت كل آليات تنفيذ القانون.


تضمنت الشكوى أيضًا العديد من الأسئلة، التي ينتظر النادي والجميع الإجابة عليها:


لماذا تركتم رئيس الزمالك يعبث بسمعة الأسر والعائلات المصرية ويستهين بمؤسسات الدولة على الشاشات؟


لماذا لم يعد أفراد الشعب المصري أمام القانون على حد سواء؟


هل أصبح التعقيب على أحكام القضاء مسموحًا به لرئيس الزمالك المحمي بالحصانة؟


هل يحق لبقية أفراد الشعب التشكيك في نزاهة الجهات الرقابية في الدولة مثلما يفعل رئيس الزمالك على شاشة قناة ناديه؟


كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه المشروعة في حضور الحصانة وغياب القانون؟


وطالب النادي في ختام شكواه بقرارات عاجلة وإنصاف القانون وحماية أفراد الشعب من عضو مجلس الشعب، الذي يتسلح بالحصانة ويسب هذا ويشتم ذاك، دون رادع من أي جهة.

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