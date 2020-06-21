مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:52 م
مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني
مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني
مصطفى صابر
انطلقت منذ قليل، مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.


وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - فينسيوس - خاميس رودريجيز.

خط الهجوم : كريم بنزيما.


ويحتل ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق برشلونة متصدر الترتيب.

وإليكم تغطية مباشرة.. مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني

الدقيقة الأولىتمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق ريال مدريد.

الدقيقة الخامسةركلة حرة لصالح فريق ريال سوسيداد في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد خطأ على دانييل كارباخال.

الدقيقة الثامنةانحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة كبيرة على كلا المرميين.

د12الاستحواذ 51 % مدريد مقابل 49 % ريال سوسيداد.

د15نفذت الركلة الحرة عن طريق تمريرة من مارتن أوديجارد إلى داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة إلى حوذة دفاع مدريد.

د20: 

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