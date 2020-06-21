الفنانة منى إش إش تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا

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قالت الفنانة منى أش أش، المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إن حالتها الصحية في تحسن بعد تلقيها بروتوكول العلاج من فيروس كورونا، موضحة: "الفيروس أصابني بتجمع دموي يسبب الجلطات وأتناول علاج للجلطات".





وأضافت "أش أش" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أنها تتناول العلاج في المنزل ولم تذهب للمستشفى، معلقة: "الفيروس جالي لعند البيت وكنت أتبع الإجراءات الوقائية والكاملة ولكن بسبب نقص المناعة في جسمي".



وتوقعت أن سبب الإصابة من عامل الدليفيري أو حارس العقار أو من أحد قاطني العقار"، مضيفة: "تعافيت تماما من الفيروس بعد قضاء فترة العزل الصحي وأجريت أمس تحليل لزوجة الدم".







وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.



تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 89



وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 53758 و2106 حالة وفاة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.