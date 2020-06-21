مستشار وزيرة الصحة المتعافي من "كورونا": رعاية المرضى واجب إنساني وقومي (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن 86 % من الوفيات بفيروس كورونا تكون مصاحبة لأمراض مزمنة، مشيرا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساعدت أصحاب هذه الفئة؛ تم صرف العلاج لهم من خلال عدد من المستشفيات، بالإضافة إلى وجود الخدمة المتنقلة التى تصل إليهم.

   

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي سيد على فى برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك 24 مستشفى من مستشفيات العزل يتواجد بها نحو 123 مصابًا على أجهزة التنفس الصناعي من أصل 526 جهازًا.

وأشار مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة إلى أن رعاية المرضى يمثل واجب إنساني وقومي، ووسام على صدر أى طبيب أنت يقدم الخدمة للمرضى، مشيرا إلى أنه حاليا يتعافى من فيروس كورونا ويتبقى له نحو أسبوع للتعافى الكامل من الفيروس.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

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