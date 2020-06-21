ردود الفعل الدولية على خطاب السيسي بشأن ليبيا

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية أمس، أن الأزمة الليبية شاهد على ما يحدث فى المنطقة العربية وسعت الدولة المصرية للتقليل مخاطر، حيث حاولت مصر على مدار عقد كامل، لتقديم الدعم لجهود التسوية وسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.





وأضاف الرئيس السيسى، أن مصر سعت لتسوية تضمن السيادة والوحدة الوطنية وسلامة الأراضى الليبية، وبناء أركان المؤسسات بالدولة الليبية، والقضاء على الإرهاب ومنع المليشيات المتطرفة والمسلحة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التى تساهم فى تفاقم الأوضاع الأمنية وتمتد للدول المجاورة.





وحظى خطاب الرئيس بتاييد دولي وأعلنت عدد من الدول عربية تاييدها لبيان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ليبيا برسم الخطوط الحمراء عند سرت والجفرة.





أمريكا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تاييدها لبيان السيسي الذي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا والجهات الخارجية لتعزيز منع إطلاق النار في سرت والجفرة لتجنب التصعيد للصراع،"خريطة الطريق إلى الاستقرار تعتمد على وقف إطلاق النار والعودة لإنتاج النفط الليبي وبدء عملية سياسية".





وأضافت الخارجية الامريكية، أن الولايات المتحدة تدعم جهود التوصل للاتفاق على صيغة لاستعادة إنتاج النفط، بما يحسن الظروف الأمنية ويساعد علي تعافي الاقتصاد الليبي، كما ذكرت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعم رغبة جميع الليبيين في منع التدخل العسكري الأجنبي وحظر الأسلحة الذي تعهدت به جميع الاطراف في مؤتمر برلين.





السعودية

شددت وزارة الخارجية السعودية، علي أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، كما عبرت عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، وياتي هذا البيان إلحاقًا لبيان تأييد حكومة السعودية لمبادرة إعلان القاهرة، في 6 يونيو 2020.





وذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه مصر سعت لحل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار ومنع الدماء، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ضمن المصلحة الوطنية في ليبيا، تؤكد حكومة المملكة على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية.





الإمارات

رحبت دولة الإمارات بما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سيدي براني بخصوص ليبيا، شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي علي تضامن الإمارات مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.





وأعربت الوزارة عن دعم الجهود المصرية للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية.





البحرين