بعيد الأب العالمي.. سيرين عبدالنور توجه رسالة رومانسية لزوجها
الأحد 21/يونيو/2020 - 10:05 م
فايقة محمد عادل
احتلفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهر بالصورة زوج سيرين برفقة أولاده وعلقت على الصورة قائلة :عقبال ما ضل شايفتهن حواليك ، عم بيعيدك ويغمروك وتضل حاميهن ، بحبكن .
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ، وتعددت التعليقات أهمها "ربنا يحميلك هالعيلة" .
يشار ان سيرين عبدالنور قدمت برنامج قاعدين معاكم بالبيت في رمضان الماضي برفقة الفنان احمد فهمي وتحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.
وظهر بالصورة زوج سيرين برفقة أولاده وعلقت على الصورة قائلة :عقبال ما ضل شايفتهن حواليك ، عم بيعيدك ويغمروك وتضل حاميهن ، بحبكن .
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ، وتعددت التعليقات أهمها "ربنا يحميلك هالعيلة" .
يشار ان سيرين عبدالنور قدمت برنامج قاعدين معاكم بالبيت في رمضان الماضي برفقة الفنان احمد فهمي وتحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.