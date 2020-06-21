بعيد الأب العالمي.. سيرين عبدالنور توجه رسالة رومانسية لزوجها

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احتلفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد الأب العالمي الذي يحل اليوم ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر بالصورة زوج سيرين برفقة أولاده وعلقت على الصورة قائلة :عقبال ما ضل شايفتهن حواليك ، عم بيعيدك ويغمروك وتضل حاميهن ، بحبكن .

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ، وتعددت التعليقات أهمها "ربنا يحميلك هالعيلة" .



يشار ان سيرين عبدالنور قدمت برنامج قاعدين معاكم بالبيت في رمضان الماضي برفقة الفنان احمد فهمي وتحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.