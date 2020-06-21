بين الآثارة والأساليب الشاذة.. تصرفات ازعجت الجمهور من أبناء الفنانين

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:03 م
نور خالد سليم
نور خالد سليم
أماني سلام
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أثار نور هشام سليم، الجدل عبر السوشيال ميديا، بعدما أكد انه لم يكن يعاني من خلل هرموني وتم تحويله جنسيا فقط، وذلك بعد الهجوم على سارة حجازي.


وبدأ "نور هشام سليم" حديثه، بالتأكيد على دعمه لسارة حجازي، التي توفيت منذ أيام، وأثارت جدلا واسعا حول الترحم عليها بسبب مثليتها الجنسية، قائلا: "أنا قلبي متقطع على مصر.. والإنسانية اللي مش موجودة فيها.. اللي راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي وملك الكاشف يبقى منافق


وكشف نور هشام سليم، أن العمليات التي أجراها ليصبح رجلا كانت تحولا جنسيا وليس عبورا كما زعم مسبقا، متابعا: "مكنش عندي خلل هرموني ولا "إنترسكس".. فأنا قدام ربنا اللي عملته ده غلط.. وأنتم ماشيين حبيبي يا نور.. وأعمل اللي تحبه".

وأضاف "نور هشام سليم حديثه، "أنا زيي زي سارة حجازي.. واللي مش راضي بيها مش راضي بيا.. ومش عايزه عندي"، مستنكرا الهجوم على الفتاة المثلية: "الجريمة بتاعتها إيه؟! أنها بتحب البنات.. أنتم مش ملايكة علشان تحكموا على الناس".

وهذا التصرف ازعج جمهور النجم هشام سليم، من نجله وان ذلك التصريحات لن يسمح بها من ابن فنان، ولم يكن نور؛ هو اول أبناء الفنانين التي تصرفاتهم تزعج الجمهور.


ويرصد موقع الفجر الفني تصرفات أبناء الفنانين ازعجت الجمهور.


حفيد فاتن حمامة وعمر الشريف

يبدو أن عمر الشريف جونيور حفيد النجم الشهير عمر الشريف، يعلم جيدا كيف يلفت الأنظار ويثير الجدل نحوه،
وذلك بهدف البقاء تحت الأضواء و محط تركيز وسائل الاعلام باستمرار سواء بتصريحاته حول المثلية الجنس او بصورة التي تجد عادة انتقاد الكثيرين،

فقد فاجئ حفيد عمر الشريف، الجمهور واعترف منذ سنوات انه مثلي الجنس مرتادي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 28 الف شخص بنشره صورة و هو يرتدي حماله صدر ملونة خاصة بمايوة "بيكيني" علي احدي الشواطئ الموجودة بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية ، و هي الصورة التي لاقت سلسلة طويلة من الانتقادات و وصفة باتباع الأفكار و الأساليب الشاذة.


أحمد الفيشاوي

يتعمد دائما أحمد فاروق الفيشاوي، على إثارة الجدل حوله بتصريحات وتصرفات غريبة، فهو اعتاد الظهور في إطلالات مثيرة للجدل، حتى بدا للبعض أنه يتعمد الظهور بطريقة مستفزة للجمهور، خاصة في صوره مع زوجته، التي يتعمد فيها تقبيلها أمام العدسات، فضلاً عن تعليقاته المثيرة للغضب.


ناهد السباعي

كما أن الفنانة ناهد السباعي، حفيدة الرحل فريد شوقي، تثير الجدل بأطلالتها العارية والصور التي تقوم بنشرها عبر السوشيال ميديا، كما أنها ترد ببعض التعليقات الغاضبة على الجمهور.

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