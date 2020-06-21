سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي
أصبحت صفقة انتقال
طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي مهدد بالفشل.
وكان الأهلي يرغب
منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل
رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وتمكن مسئولو
القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما
أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في
الصيف ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع المقاولون.
وطلب نادي المقاولون
العرب مبلغ ٤٠ مليون جنية للمواققة على انتقال طاهر محمد إلى المارد الأحمر في نهاية
الموسم الجاري.
ورفض مسئولو القلعة
الحمراء بشكل نهائي مطالب المقاولون العرب بشكل نهائي حيث أكدوا أن هذا المبلغ
ضخم جدا على اللاعب.
وسيحاول مسئولو
الأهلي التفاوض من جديد مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة لتخيفض المبلغ المطلوب
وانهاء الصفقة بشكل رسمي.