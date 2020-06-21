سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أصبحت صفقة انتقال طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي مهدد بالفشل.

 

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

وتمكن مسئولو القلعة الحمراء من الحصول على توقيع طاهر محمد خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن نادي المقاولون هو الأخر في بيان رسمي أن الأهلي بالفعل طلب ضم اللاعب في الصيف ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع المقاولون.

 

وطلب نادي المقاولون العرب مبلغ ٤٠ مليون جنية للمواققة على انتقال طاهر محمد إلى المارد الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

 

ورفض مسئولو القلعة الحمراء بشكل نهائي مطالب المقاولون العرب بشكل نهائي حيث أكدوا أن هذا المبلغ ضخم جدا على اللاعب.

 

وسيحاول مسئولو الأهلي التفاوض من جديد مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة لتخيفض المبلغ المطلوب وانهاء الصفقة بشكل رسمي.

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