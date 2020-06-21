"القبائل الليبية": ندعم القوات المسلحة المصرية في تحرير بلادنا (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي استجابة لمطالب الشعب الليبي والتي حققها الزعيم عبد الفتاح السيسي بدبلوماسية عالية.

وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد أن المعتوه الأردوغاني والنظام الحمداني والإخوان يريدون جعل ليبيا مرتعًا للخراب وسرقة ثروات الشعب الليبي من خلال دعم تنظيم السراج.

وأكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، أن بلادنا تتعرض لغزو تركي يمارس الإرهاب برًا وبحرًا وجوًا ويستخدم المرتزقة ويزج بهم عبر الطائرات للدخول في أتون معارك تؤرق الشعب الليبي وتستهدف استنزاف ثرواته.

   

وأشار رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إلى أن ما يحدث في ليبيا معركة قومية يجب أن يهب العرب جميعًا من أجلها.

وأكد أن"الجيش المصري خير أجناد الأرض عمره ما كان غازٍ"، متابعا أنه تم عقد اجتماع اليوم بين القبائل الليبية لدعم القوات المسلحة المصرية من أجل تحرير ليبيا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.

استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه، بقوله؛ إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأكد الرئيس السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".

وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد برفقة كبار قادة القوات المسلحة المصرية المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية.

وشاهد السيسي، عرضًا بالطائرات العسكرية، مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القادة، خلال تفقد، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، مؤكدًا أن القوات تقوم بعمليات ولا تعلن عنها.

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