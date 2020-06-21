خاص.. حلمي بكر: العندليب ليس له مثيل حاليًا.. وهذه حقيقة زواجه من سعاد حسني

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:01 م
العندليب والسندريلا
العندليب والسندريلا
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي ملًا الدنيا نغمًا وشجنًا، وسعادة، وتألق ليدخل قلوب الجماهير من أوسع الأبواب.

وتواصل "الفجر الفني" مع الملحن الكبير حلمي بكر، لمعرفة العندليب عن قرب، وحقيقة زواجه من السندريلا سعاد حسني.

وقال حلمي بكر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "عبد الحليم حافظ، كان إنسان وغير موجود مثله في هذا الزمن، الذي لم يعد فيه مكانًا لشيء".

وتابع: "هو فنان فوق العادة، واشترك مع موسيقا الأجيال محمد عبد الوهاب، في شركة صوت الفن لهذا هو العندليب الذكي جدًا، إستطاع النجاح بعد وفاته بـ40 عامًا".

وأضاف "بكر": "علمنا كيف نحب بعض حسيًا وليس سمعيًا، وطريقته غير أي أحد وجد في أزمنة مختلفة".

وعن قصة زواجه بالسندريلا سعاد حسني: "إرتبطت به، ولكنهم لم يتزوجا، وكل ما يقال عن قصة الزواج غير صحيح بالمرة".

وأشا حلمي بكر، في حديثه عن سعاد حسني: "هي فنانة كبيرة جدًا".

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