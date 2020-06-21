غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:35 م
قطع المياه
قطع المياه
أحمد الشيخ
قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه من المقرر قطع المياة عن بعض المناطق بالمحافظة بسبب تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مللي بشارع الكابلات والمطرية.

والمناطق هي: (شارع الشركات بالزاوية الحمراء، الأميرية البلد، مساكن الأميري، عزبة مرسي خليل، شارع الكابلات، الخصايصة، عزبة العقاد، شارع ترعة الجبل، ميدان روكسي ومتفرعاته، شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته، شارع المرغني ومتفرعاته).

وسيتم قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، لمدة 15 ساعة.

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