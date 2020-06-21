"جريفيث": التصعيد العسكري باليمن يهدد جهود السلام

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:38 م
مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
الفجر السعودي
أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، بشدة التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة في محافظتي مأرب والجوف، محذراً الحوثيين من خطورة التصعيد ومحاولات كسب مزيد من المناطق.

وأوضح "جريفيث"، أنّ هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين، والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع.

وطالب جريفيث بوقف التصعيد قائلاً: "أحثّ الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بنّاء في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق"، مضيفاً: "آمل أن يعدلوا عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن إلّا أن يعرّض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة".

وشدد المبعوث الأممي بالقول: "لا مبرّر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة، كما أنّه يعيق كل جهود الاستجابة لتفشي جائحة كوفيد-19 التي تجتاح البلاد".

تعتبر مأرب ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين الفارين من الإرهاب الحوثي وقد كانت مكاناً هادئاً ومستقراً نسبياً خلال سنوات الصراع الخمس، وهي غنية بالموارد الحيوية لاستمرارية وعيش اليمنيين إلا أن المليشيا تحاول استهدافها وقصف الأحياء المدنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مارتن جريفيث جائحة كوفيد اليمن السلام التصعيد العسكري

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ يوم

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 9 ساعات

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

07:59 م

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

04:34 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!