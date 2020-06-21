أحمد السبكي يكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد انطلاق تصوير فيلم "قمر14 "

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:47 م
السبكي
السبكي
هبة أحمد
يقوم المنتج أحمد السبكي حاليًا بتجهيز فيلم جديد يحمل عنوان "قمر 14".

وتحدث المنتج أحمد السبكي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، كشف خلاله عن بعض التفاصيل الخاصة بالفيلم، حيث قال أن :" فكرة الفيلم قائمة على العلاقات الرومانسية بين الأبطال، بالإضافة إلى أنه يُناقش بعض القضايا الخاصة بالمجتمع، وسيقوم بتصويره في بداية شهر يوليو القادم".

وأشار أحمد السبكي أن الفيلم يشتمل على مجموعة من الوجوه الجديدة التي ستكون مفاجأة للجمهور، لافتًا إلى أنه يقوم حاليًا بتجهيز فيلم آخر يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، وهو من إخراج كريم السبكي، و تأليف وسام صبري.

والجدير بالذكر أن فيلم" قمر 14" يُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، غادة عادل، مي الغيطي، محمد علاء، أحمد حاتم، أحمد مالك، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

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