وزارء خارجية العرب يعقدون اجتماع طارئ لبحث الأزمة الليبية







فيما أكدت المملكة الأردنية الهاشمية على أن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن وركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

أعلن جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم الأحد، عن عقد وزراء الخارجية العرب اجتماع طارئ تلبيه لطلب مصري؛ لبحث أخر تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية.وقالت الجامعة في البيان: إنه "تقرر عقد الاجتماع بين وزراء الخارجية، غدًا الأثنين، باستخدام تقنية الفيديو تحت رئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان".وكان قد حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن سرت والجفرة "خط أحمر"، وقال أثناء تفقده المنطقة العسكرية الغربية في مصر: "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".وأشار "السيسي" إلى أن مصر "تسعى لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، موضحا أن هذه التدخلات "تغذي بؤر الإرهاب هناك".وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين الميليشيات المسلحة التي تدعم حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا وقوات الجيش الوطني الليبي.وكانت قد أعلنت السعودية وقوف المملكة إلى جانب مصر، في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها، من نزعات التطرف والميليشيات وداعميها في المنطقة، مؤكدة على أهمية وضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب.كما أعربت الإمارات عن وقوفها مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مثمنة الجهود المصرية، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع القرارات الدولية.وأعربت البحرين عن تقديرها لتأكيد السيسي عزمَ مصر حماية وتأمين حدودها، بعمقها الاستراتيجي، من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.