اليمن.. الجيش يعلن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بالبيضاء





أعلن الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة العديد من جماعة الحوثيين الإرهابية الأنقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات وغارات بمحافظة البيضاء وسط اليمن.





وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني، وغارات لطيران التحالف في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء".





و في وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني، بأن الحوثيين حققوا تقدماً في معارك مع الجيش اليمني في جبهة قانية شمال البيضاء، مؤكداً على سيطرة الجماعة على عدد من المواقع بينها جبل مسعودة الاستراتيجي ومواقع أخرى هامة.





في سياق متصل، قال الجيش اليمني: إن "طيران التحالف استهدف بعدّة غارات مخزن أسلحة ومواقع وآليات تابعة للحوثيين في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء".





ويشن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ شهر مارس 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.



