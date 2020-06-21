مدرب ميلان يعلن إصابة نجم الفريق لنهاية الموسم

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
أعلن المدير الفني لميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، اليوم الأحد، عن انتهاء موسم المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو مع الفريق بسبب الإصابة، حيث سيخضع اللاعب لجراحة في كاحل القدم اليسرى خلال الأيام المقبلة بمدينة برشلونة.

وجاءت تصريحات بيولي خلال المؤتمر الصحافي عشية مواجهة فريقه أمام ليتشي على ملعب فيا ديل ماري، ضمن الجولة الـ27 من "السيري آ" في أول ظهور للفريق بالدوري منذ التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا.

وقال في هذا الصدد "للأسف، أعتقد أن الموسم قد انتهى بالنسبة لموساكيو. لقد تعايش لفترة طويلة مع مشكلة لم يعد قادراً على التعامل معها".

وخاض صاحب الـ29 عاماً 18 مباراة فقط مع الفريق اللومباردي هذا الموسم بسبب مشاكل في كاحله الأيسر، وقرر في النهاية لقاء الطبيب رامون كوجات، المتخصص في هذا النوع من الجراحات، في المدينة الكاتالونية، للتخلص من هذه الآلام.

ومن المنتظر أن يشغل المدافع الدنماركي سيمون كيير، المنضم للفريق على سبيل الإعارة من إشبيلية الإسباني، مركز زميله الأرجنتيني، لاسيما بعد المستوى المميز الذي ظهر به الأسبوع الماضي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

كما تحدث بيولي خلال المؤتمر عن حالة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يسير في برنامجه العلاجي بشكل طيب، بعد إصابته العضلية التي تعرض لها بنهاية مايو الماضي.

وأوضح "حالة إبرا أفضل، ولكني أعتقد أنه سيخضع لفحص طبي آخر هذا الأسبوع. حالته أفضل، ويعمل بشكل فردي، ولكنه يؤدي برنامجه بتفان كبير".
ويحتل "الروسونيري" المركز التاسع برصيد 36 نقطة، وما زالت آماله قائمة في إنهاء الموسم بأحد المقاعد الأوروبية، مع تبقي 12 جولة على نهاية الموسم.

أخبار تهمك

أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

منذ ساعة الا ربع

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ يوم

أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

07:59 م

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

04:34 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!