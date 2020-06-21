الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق لتجديد عقده

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

أنهى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية ملف تجديد واحد من نجوم الفريق ويتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي.

 

ويريد مسئولو القلعة البيضاء منذ فترة تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق.

 

وجاءت رغبة الزمالك في تجديد عقد حازم إمام بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد أنه يرغب في استمراره بالفريق.

 

وتوصل الزمالك إلى اتفاق مع حازم إمام خلال الساعات القليلة الماضية لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

 

وتواصل أحد مسئولو الزمالك مع حازم إمام لمعرفة مطالبه المادية لتجديد عقده ولكن اللاعب أكد أنه ليس لديه مطالب مادية وسيقوم بالتجديد على بياض ولكن يتمنى ترضيته من الفريق. 

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