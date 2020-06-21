الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق لتجديد عقده
الأحد 21/يونيو/2020 - 08:28 م
حسام مجدي
أنهى نادي الزمالك
خلال الساعات القليلة الماضية ملف تجديد واحد من نجوم الفريق ويتبقى بعض التفاصيل البسيطة
قبل الإعلان الرسمي.
ويريد مسئولو
القلعة البيضاء منذ فترة تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق والذي
ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق.
وجاءت رغبة الزمالك
في تجديد عقد حازم إمام بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق
والذي أكد أنه يرغب في استمراره بالفريق.
وتوصل الزمالك
إلى اتفاق مع حازم إمام خلال الساعات القليلة الماضية لتجديد عقده مع الفريق لمدة
موسمين قادمين.
وتواصل أحد مسئولو الزمالك مع حازم إمام لمعرفة مطالبه المادية لتجديد عقده ولكن اللاعب أكد أنه ليس لديه مطالب مادية وسيقوم بالتجديد على بياض ولكن يتمنى ترضيته من الفريق.