“Happy Father’s Day” بمناسبة عيد الاب جوجل تهنئ كل اب بطريقتها الخاصة

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:25 م
تهنئة عيد الاب
تهنئة عيد الاب
“Happy Father’s Day” بمناسبة عيد الاب جوجل تهنئ كل اب بطريقتها الخاصة

يحتفل العالم اليوم ب “عيد الاب” والذي يوافق هذا العام الاحد ٢١ يونيو وبهذه المناسبة تقوم جوجل بإتاحة خاصية انشاء كروت معايدة وتهنئة وكذلك تحميل الكارت ومشاركته.

حيث تؤكد لنا الشركة العالمية جوجل كل يوم وكل مناسبة بمدي اهتمامها بالمستخدمين وتوثق ذلك باحتفالها بالأعياد تذكري الشخصيات.

ويأتي اليوم عيد الاب فكان لابد من أن تشاركنا من هذا العيد السعيد وذلك عن طريقة إتاحة بعض الملصقات المتحركة من الورود والأشكال الزخرفية والمتحركة.

وتتيح للمستخدم كتابة التهنئة التي يود أن يقدمها الي والده او من يعتبره مثل والده فهذا عيد happy father’s day ويجب أن يسعد به الكل وخاصة في تلك الفترة التي احزنت الكثيرين.

 

كما تتيح مشاركة كارت التهنئة في مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفاظ به ومشاركته مع من تحب بالطريقة التي تفضلها.

بكل بساطة قم بالدخول الي هنا وصمم تهنئة وكارت معايدة وشاركه مع الجميع، تصميم كارت معايدة من خلال هذا الرابط تصميم كارت معايدة .

واليكم باقة من الرسائل وكروت المعايدة والتهنئة بعيد الاب father’s day يمكنكم مشاركتها

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“Happy Father’s Day” بمناسبة عيد الاب جوجل تهنئ كل اب بطريقتها الخاصة

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