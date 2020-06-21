وفاة المخرجة نجلاء محمود ياسين إثر إصابتها بفيروس كورونا (طالع التفاصيل)

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:27 م
نجلاء محمود ياسين
نجلاء محمود ياسين
توفيت المخرجة نجلاء محمود ياسين، اليوم الأحد الموافق 21/6/2020، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما ساد حالة من الزعر والحزن بين أصدقائها بعد تشييع جثمانها.

وحرص عدد كبير من زملاء الراحلة نجلاء محمود ياسين إلى نعيها بكلمات مؤثرة، ومنهم المؤرخ الرياضي عادل سعد الذي كتب عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، في فقيدة القناة الثانية الزميلة المخرجة نجلاء محمود ياسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته واللهم أهلها الصبر والسلوان".

كما كتب شريف الشناوي المخرج بالقناة الثانية المصرية وزميل الراحلة نجلاء محمود ياسين على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت القناة الثانية والهيئة الوطنية للإعلام مخرجة من أنشط العاملين بالتليفزيون المصرى بسبب الإصابة بوباء كورونا.. الزميلة المخرجة / نجلاء محمود ياسين فى ذمة الله".

وأضاف الشناوي: "اللهم إنى أشهد أنها كانت حريصة جدا على أداء مناسك العمرة فى شهر فبراير 2020 وكأنها كانت تودع الدنيا بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكم كانت فرحتها بهذه العمرة".

واختتم الشناوي حديثه بالدعاء لها قائلًا: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وتقبلها من الشهداء والصالحين".

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