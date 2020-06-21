موعد عرض مسلسل ليه لا الحلقة 10 بطولة أمينة خليل

ينتظر متابعي الدراما العربية معرفة موعد عرض مسلسل ليه لا الحلقة 10 اليوم علي منصة شاهد vip حيث حاز المسلسل الذي تفوم ببطولتة النجمة أمينة خليل علي أعجاب عدد كبير من المشاهدين المصريين والعرب كما أثار الجدل نتيجة للقضية الشائكة التي يناقشها حيث يناقش المسلسل موضوع العلاقة داخل الأسرة بين الأباء والأبناء وحيث قضية تحرر المرأة وحريتها في أتخاذ قررارات مثل الزواج والإستقلال من خلال العمل وأختيار التعليم وينتظر المتابعون معرفة ما ستسفر عنه الأحداث خلال الحلقة 10 حيث من المتوقع عرض الحلقة يوم الخميس المقبل الموافق 25/6/2020 حيث أفادت أدارة موقع شاهد أن المسلسل سوف يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت فقط من كل أسبوع.









موعد عرض مسلسل ليه لا الحلقة 10





أعلن موقع شاهد vip أن موعد عرض مسلسل ليه لا الحلقة 10 سيكون يوم الخميس الموافق 25/6/2020 سوف يكون في تمام الساعة الواحدة صباحا ومنذ الأسبوع الماضي شهد المسلسل عمليات بحث هائلة علي الأنترنت في كافة أنحاء الوطن العربي نظرا للجدل الذي أثارة موضوع المسلسل داخل المجتمع وطريقة تربية الأسر العربية للأبناء علي أساس الطاعة للأهل في كافة الأمور دون مناقشة وكيف يؤثر ذلك علي الأبناء





حيث تقوم النجمة أمينة خليل بدور فتاة مطيعة لأهلها في كافة الأمور ولكن فجأة تقوم بالهرب يوم كتب الكتاب بعد رفضها الأمضاء علي وثيقة الزواج بسبب رفضها للزواج وضغط الأهل عليها للقبول بالعريس لتقرر الهرب والعودة إلي المنزل في حضور أهلها وأهل العريس الذين أصابهم صدمة من الحدث لتقوم بالهروب من المنزل بعد ذلك للإشتراك في مسابقة عالمية جائزتها منحة دراسية في الخارج بالإضافة الي 10 ألاف جنية أسترليني بشرط أن تكون الفتاة مستقلة عن أسرتها لمدة عام كامل وتعمل في أحد المجالات الخدمية أو الخيرية لتصادف الفتاة مجموعة من المشاكل من نظرة المجتمع ومحاولاتها العمل والأعتماد علي نفسها بدون مساعدة الأهل.









أبرز تصريحات نجوم العمل خلال الأسبوع الماضي





يضم مسلسل ليه لا نخبة من النجوم الذين يمثلون جيلين مختلفين حيث تقوم بالبطولة النجمة أمينة خليل بجانب النجمة هالة صدقي التي تقوم بدور الأم والنجمة شيرين رضا والنجم هاني عادل





أكدت النجمة أمينة خليل علي سعادتها بالنجاح الذي لاقاة المسلسل خلال أول أسبوع من عرضة وأكدت أن احداث المسلسل تدور داخل كل بيت عربي ولكن بطرق مختلفة كما أشادت بطاقم العمل الذي ساهم في النجاح الذي حدث وظهور المسلسل للنور بتلك الصورة الرائعة





كما صرحت النجمة هالة صدقي أنها سعيدة لإشتراكها في هذا العمل وبحالة الجدل التي حدثت خلال الأسبوع الماضي بعد عرض المسلسل كما صرحت بسعادتها من التهاني التي تلقتها من الجمهور والحالة التي خلقها المسلسل علي السوشيال ميديا وأكدت أن المسلسل يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع



