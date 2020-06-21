خاص.. جانجاه شقيقة سعاد حسني: السندريلا كانت بسيطة.. وهذا رأيي في قصة زواجها من العندليب

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:35 م
سعاد حسني
سعاد حسني
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، الفنانة متعددة المواهب من التمثيل للرقص والغناء، التى خطفت قلوب الجمهور.

وتواصل "الفجر الفني" مع السيدة جانجاه، الأخت غير الشقيقة للسندريلا سعاد حسني، لمعرفة النجمة عن قرب.

وقالت جانجاه، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "الأجيال الجديدة تعشقها بالرغم من عدم رؤيتهم لها من قبل على الحقيقة، وقيام رواد التواصل الاجتماعي بالعديد من الجروبات الخاصة لها"

وتابعت: "هي إنسانة طبيعية، وتحب الآخرين وكل حياتها عملها، وزوجها، وأسرتها، كانت بريئة وحنونة، بسيطة جدًا "بيتوتية"، لا تذهب إلى أعياد ميلاد، ولا حفلات، ولديها عزة نفس عالية، كانت عاشقة لتجارب الأكلات الجديدة، والغريبة من خلال قراءتها لمجلات ومشاهدة برامج الطبخ، لا تحب النميمة".

وعن زواجها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قالت: "لا يهمنا هذا الموضوع، يخصهم لوحدهم فقط، ولا يهم أحد هما الآن في مكان آخر بجوار ربهم".

أما عن رسالتها إلى سعاد حسني، في ذكرى رحيلها: "وحشتيني، وأتمنى تكون كل خطواتها من لحظة دخولها الفن حتى مقتلها سعيدة بها، وكنت أتمنى أن أتي بحقها ممن قتلوها، فهي لا تغيب عن روحي، وداخل كياني".

وأشارت أن: "أنتي الآن بالتأكيد في مكان أفضل، وعايشة جوايا كأنك غادرتني بالأمس وليس منذ 19 عامًا، وأشعر أن الله راضٍ عنك بحب الأجيال الجديدة لها، وكل مدى يزيد حب الناس لها.

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