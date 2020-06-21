الصين تعلن بدأ ثاني مراحل التجارب السريرية للقاح كورونا





طور معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، لقاح تجريبي مرشح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ، ودخل اللقاح المرحلة الثانية من التجارب السريرية في جمهورية الصينية الشعبية.





وتجرى المرحلة الثانية من التجربة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي البلاد؛ لتقييم مزيد من المناعة وسلامة اللقاح في جسم الإنسان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".





وتدخل الأدوية واللقاحات الجديدة عادة المرحلة الثانية من التجارب السريرية على البشر، عقب التحقق من جدواها وفاعليتها في المرحلة الأولى؛ حيث يتم اختبارها في المرحلة الثانية على مجموعة أوسع من البشر تصل إلى 300 شخص.





وبدأ المعهد المرحلة الأولى من التجارب السريرية في مايو الماضي، بتطعيم نحو 200 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 سنة، في مستشفى جامعة غرب الصين الثاني في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.





ووفقا للمعهد، سيتم استخدام مصنع لقاح كورونا في مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يوننان، لإنتاج اللقاح الجديد في النصف الثاني من العام الجاري، ويتمتع المعهد بخبرة واسعة وقدرات قوية في أبحاث اللقاحات، حيث تم تطوير وإنتاج لقاحات متعدة ضد شلل الأطفال لحماية مئات الآلاف من الأطفال الصينيين من الإعاقة.



