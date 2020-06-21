الصين تعلن بدأ ثاني مراحل التجارب السريرية للقاح كورونا
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:52 م
وكالات
طور معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، لقاح تجريبي مرشح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ودخل اللقاح المرحلة الثانية من التجارب السريرية في جمهورية الصينية الشعبية.
وتجرى المرحلة الثانية من التجربة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي البلاد؛ لتقييم مزيد من المناعة وسلامة اللقاح في جسم الإنسان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وتدخل الأدوية واللقاحات الجديدة عادة المرحلة الثانية من التجارب السريرية على البشر، عقب التحقق من جدواها وفاعليتها في المرحلة الأولى؛ حيث يتم اختبارها في المرحلة الثانية على مجموعة أوسع من البشر تصل إلى 300 شخص.
وبدأ المعهد المرحلة الأولى من التجارب السريرية في مايو الماضي، بتطعيم نحو 200 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 سنة، في مستشفى جامعة غرب الصين الثاني في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
ووفقا للمعهد، سيتم استخدام مصنع لقاح كورونا في مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يوننان، لإنتاج اللقاح الجديد في النصف الثاني من العام الجاري، ويتمتع المعهد بخبرة واسعة وقدرات قوية في أبحاث اللقاحات، حيث تم تطوير وإنتاج لقاحات متعدة ضد شلل الأطفال لحماية مئات الآلاف من الأطفال الصينيين من الإعاقة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,975 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,775 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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