البحرين تستقطب استثمارات بـ 942 مليون دولار في 2019

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
 استقطبت مملكة البحرين استثمارات مباشرة بقيمة 942 مليون دولار في العام 2019 ، وذلك بحسب النسخة الأحدث من تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).


 وقد شمل التقرير رصداً لتدفقات الاستثمارات العالمية إلى جانب تحليل اتجاهات التجارة ودور السياسات التي تتبعها الحكومات في تعزيز التجارة الدولية.

 

وعلى الصعيد العالمي، رصد التقرير أن تدفق الاستثمار المباشر  بلغ 1.450 تريليون دولار، بما يعادل 1.76 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عالميا.


 وقد تخطت مملكة البحرين هذا المعدل العالمي إذ بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة فيها نحو 2.45 في المئة من مجمل الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي. وهي السنة الثالثة على التوالي التي تنجح فيها البحرين في استقطاب استثمارات في محيط المليار دولار، على خلاف الاتجاهات والتوقعات العالمية ففي 2018 شهدت الاستثمارات زيادة بنسبة 16% رغم انخفاض التدفقات الاستثمارية على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

 

وفي تصريح للسيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه : "سيواصل مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات إلى مملكة البحرين ضمن مهامه في الترويج للمملكة والفرص الاستثمارية فيها والتي تعزز من الاستدامة والتنويع الاقتصادي، هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل في المملكة وتعزز من دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد."

 

وشهد العام 2019 تحقيق عدد من الإنجازات للبحرين ومن بينها إطلاق شركة "أمازون ويب سيرفيسيز" أول مركز ضخم للبيانات في المنطقة، إلى جانب حصول البحرين على المرتبة الرابعة ضمن أكثر الاقتصاديات العالمية تحسناً بحسب تقرير "سهولة إنجاز الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.

 

والجدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار في مملكة البحرين قد أعلن عن اجتذاب 134 شركة إلى البحرين في العام 2019 والتي يتوقع أن تنتج عنها استثمارات بقيمة 835 مليون دولار أميركي، وستخلق أكثر من 6000 وظيفة في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات القادمة.

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