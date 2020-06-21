هكذا احتفل صلاح عبدالله باليوم العالمي للأب

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شارك النجم الكبير صلاح عبدالله جمهوره بصورة جديدة برفقة والداه، احتفالا باليوم العالمي للأب ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهر صلاح عبدالله بالصورة برفقة وعلق : في عيد الأب شفت أبويا عبده أفندي اللي طلع علي المعاش ، اللي خدم في الحكومة لما عضمه باش ، اللي أخلص بيها جدا ، اللي عمره ما أتشاراش ، شوفته محني علي الليالي يسأل اللي راح مجاش ، إزاي أدبر للعيال الطعام والقماش.



يذكر أن الفنان صلاح عبدالله قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية والمسرحية، واشتهر بقربه من جمهورة وتواضعه حيث أطلقو عليه لقب" عم صلاح ".



كما شارك صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وبالأخص من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك".