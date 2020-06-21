بالفيديو .. "جيل بطل" أغنية جديدة لأحمد جمال مع نجوم الرياضة المصرية





أزاحت روابط الرياضية الستار عن الأغنية الجديدة لدعم أبطال مصر الأولمبيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية.





وتم اختيار اسم الأغنية "جيل بطل" من غناء الفنان الشاب أحمد جمال وفكرة وكلمات الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية والجهاز الطبي بروابط الرياضية، وألحان محمد عزيز ، و توزيع موسيقي الهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج تامر الضبع شارك في الأغنية كوكبة من ألمع نجوم الرياضة المصرية الأوليمبية والبارالمبية في مقدمتهم البطلة الأوليمبية هداية ملاك والبطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم والمصارع الذهبي الشاب محمد إبراهيم كيشو والبطلة الأوليمبية في رفع الأثقال سارة سمير وبطل الجمباز علي زهران وبطل الرمح إيهاب عبد الرحمن وبطل رفع الاثقال البارالمبي شريف عثمان و بطلة الكاراتية جيانا فاروق والسباح العالمى على خلف الله ونور حسين بطلة التايكوندو.





وتم تصوير الأغنية بفندق شيراتون القاهره راعي الاغنية بعد توقيع عقد رعاية مع روابط الرياضية لدعم رعاية جيل بطل.





وتأتي الأغنية من إنتاج شركة روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشبال والرياضة واللجنة الاولمبية من أجل حلم رفع علم مصر في المحفل الأوليمبي في طوكيو .















