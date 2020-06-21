بالفيديو .. "جيل بطل" أغنية جديدة لأحمد جمال مع نجوم الرياضة المصرية

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:54 م
اغنية جيل بطل
اغنية جيل بطل
الفجر الرياضي

أزاحت روابط الرياضية الستار عن الأغنية الجديدة لدعم أبطال مصر الأولمبيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية.

وتم اختيار اسم الأغنية "جيل بطل" من غناء الفنان الشاب أحمد جمال وفكرة وكلمات الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية والجهاز الطبي بروابط الرياضية، وألحان محمد عزيز ، و توزيع موسيقي الهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج تامر الضبع شارك في الأغنية كوكبة من ألمع نجوم الرياضة المصرية الأوليمبية والبارالمبية في مقدمتهم البطلة الأوليمبية هداية ملاك والبطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم والمصارع الذهبي الشاب محمد إبراهيم كيشو والبطلة الأوليمبية في رفع الأثقال سارة سمير وبطل الجمباز علي زهران وبطل الرمح إيهاب عبد الرحمن  وبطل رفع الاثقال البارالمبي شريف عثمان و بطلة الكاراتية جيانا فاروق والسباح العالمى على خلف الله ونور حسين بطلة التايكوندو.

وتم تصوير الأغنية بفندق شيراتون القاهره راعي الاغنية بعد توقيع عقد رعاية مع روابط الرياضية لدعم رعاية جيل بطل.

وتأتي الأغنية من إنتاج شركة روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشبال والرياضة واللجنة الاولمبية من أجل حلم رفع علم مصر في المحفل الأوليمبي في طوكيو .




أخبار تهمك

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

منذ 43 دقيقة

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب الهدافين في أوروبا

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

07:59 م

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

04:34 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!