"بالنضارة".. محمد رمضان يعبر عن كبريائه من جديد

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:24 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
شارك الفنان محمد رمضان صورة من أحدث جلسة تصوير له وهو عاري ويرتدي نظارة وينظر ورائه وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" تعليقا على الصورة قائلا "لا أنظر لخلفي إلا لإلتقاط صورة"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الحب كله"،"وسع للبرنس نمبر وان من نجاح لنجاح آمين يارب"،"عظمة والله".


وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "كورونا فيرس" والتي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.

يذكر أن "رمضان" شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.

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