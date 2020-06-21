وزير الخارجية: تفهم دولي لتصريحات السيسي بشأن ليبيا (فيديو)
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:55 م
داليا الحسين
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفهم وتقدير دولي لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية والذي أكد فيه أهمية التوصل إلى حل ليبي- ليبي يجنب الشعب مخاطر الصراع العسكري.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن دول عديدة ثمنت جهد مصر وسعت إلى التنسيق والتعاون مع مصر التي دعت إلى وقف إطلاق النار.
وحول إعلان الرئيس بأن تجاوز سرت والجفرة الليبيتين خط أحمر، " قال: هذا إعلان بأن لا يتوهم أي طرف أنه قادر على إحراز إنجازات عسكرية وأن أي تجاوز لذلك يعد تضييع لفرص الحل السياسي"، مؤكدا أن الدولة المصرية تدافع عن مصالحها وأمنها وشعبها، القوات المسلحة المصرية ليست غازية أو معتدة إنما تستهدف حماية الأمن المصري والعربي.
وأكد وزير الخارجية أن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يسمح لأي دولة بالدافاع عن أمنها.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.
وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وفيما يلي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.
الجيش المصري من أقوى الجيوش
استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه، بقوله؛ إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، مؤكدًا أنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.
وشدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.
كفاءة القوات المسلحة
وأكد الرئيس السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا؛ "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
جهود عناصر المنطقة العسكرية
وأشاد الرئيس، بالجهود التي يبذلها عناصر المنطقة الغربية العسكرية؛ لتأميم الحدود المصرية مع ليبيا، متابعًا؛ "في أنشطة وتضحيات كثيرة بتم ويمكن محدش يعرف عنها حاجة هنا في المنطقة الغربية، على الحدود مع الشقيقة ليبيا".
استعدادات لتنفيذ المهام
وحول الجهود المبذولة، أوضح السيسي، أن هناك أكثر من 1200 كيلومتر يتم تأمينها منذ أكثر من سبع سنوات بالقوات الجوية والخاصة وحرس الحدود، فاسمحوا لي أن أشكركم وكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا في داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
وكانت رئاسة الجمهورية، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد برفقة كبار قادة القوات المسلحة المصرية المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية.
وشاهد السيسي، عرضًا بالطائرات العسكرية، مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القادة، خلال تفقد، عناصر المنطقة العسكرية الغربية، مؤكدًا أن القوات تقوم بعمليات ولا تعلن عنها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا