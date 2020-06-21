وزير الخارجية: تفهم دولي لتصريحات السيسي بشأن ليبيا (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفهم وتقدير دولي لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية والذي أكد فيه أهمية التوصل إلى حل ليبي- ليبي يجنب الشعب مخاطر الصراع العسكري.





وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن دول عديدة ثمنت جهد مصر وسعت إلى التنسيق والتعاون مع مصر التي دعت إلى وقف إطلاق النار.





وحول إعلان الرئيس بأن تجاوز سرت والجفرة الليبيتين خط أحمر، " قال: هذا إعلان بأن لا يتوهم أي طرف أنه قادر على إحراز إنجازات عسكرية وأن أي تجاوز لذلك يعد تضييع لفرص الحل السياسي"، مؤكدا أن الدولة المصرية تدافع عن مصالحها وأمنها وشعبها، القوات المسلحة المصرية ليست غازية أو معتدة إنما تستهدف حماية الأمن المصري والعربي.





وأكد وزير الخارجية أن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يسمح لأي دولة بالدافاع عن أمنها.















