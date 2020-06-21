هبة الأباصيري توجه رسالة حب لوالدها باليوم العالمي للأب

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شاركت الإعلامية هبة الأباصيري جمهورها بصورة جديدة برفقة والداها ، احتفالا باليوم العالمي للأب ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت هبة بالصورة برفقة والدها داخل الحرم وعلقت قائلة : أبويا وأبني ، كل يوم وهو في حياتي بيبقي بالنسبالي عيد .



وأضافت إحنا بنتعلم علي النعم فبننساها ، الله يطول بعمرك وعمر كل أم وأب.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها ، حيث علقت سوسن بدر وكتبت : أمين يارب العالمين ويحفظه.



وعلي صعيد آخر انضمت الإعلامية هبة الأباصيري، لبرنامج "في بيت ريا وسكينه"مع انتصار وبدرية طلبه، علي قناة النهار ليكون لمده ثلاث أيام من كل أسبوع.

بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.