وزير التعليم: رفد بعض طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بعض الطلاب في محافظة كفر الشيخ قاموا بتكسير الفصول واللجان بشكل كامل، وسيتم رفدهم، معقبًا: " الطلاب عملوا كده، عشان اللجنة بتاعتهم اتنقلت، ومش هيعرفوا يغشوا".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الوزارة ستقوم بتغير نظام تقييم الطلاب في الثانوية العامة خلال المرحلة المقبلة، معقبًا: " دي آخر جولة لامتحانات الثانوية العامة التقليدية، والدفعة المقبلة ستختبر الكترونيًا بشكل مختلف تمامًا".

وأشار إلى أن الثانوية العامة صناعة كبيرة، وأي تخاذل يحدث في تطوير الثانوية العامة يقف وراءه بعض المستفيدين من النظام القديم.

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

بدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتنطلق الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة 

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تعقيم لجان الثانوية العامة بالكامل، باستخدام 100 مليون منتج لعمليات التعقيم، متقدمًا بالشكر لوزارتي الصحة والداخلية، والمحافظين، لتعاونهم مع التربية والتعليم في عمليات التعقيم.





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